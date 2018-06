Cel mai probabil plan al Președintelui Iohannis

Moise Guran

În ciuda agitației create de PSD în jurul unei suspendări, aceasta rămâne puțin probabilă. Chiar dacă Dragnea și ai lui vor strânge semnăturile necesare pentru asta, poate chiar le vor și depune, am mari dubii că vor continua procedura, mai ales că nici nu par să aibă voturile UDMR. Dar aici timingul e principala problemă. Totul pare să graviteze în jurul datei de 21 iunie, căci încă o amânare a sentinței în cazul lui Dragnea este improbabilă. În afară de asta, președintele poate bloca ușor, sau cel puțin amâna, suspendarea, atacând singurul motiv al acesteia – Decizia CCR care îl obligă să o revoce pe Codruța Kovesi.

Da, decizia respectivă are probleme mari, probleme de formă, în afara celor de fond care au șocat opinia publică. Ironia sorții este că deși a vociferat deja în legătură cu încălcarea gravă a Constituției de către CCR, prin reinterpretarea unor valori democratice și schimbarea sensului democrației, președintele pare mai atras de ideea unui război juridic ce poate forța Curtea, eventual, să mai supună o dată la vot controversata decizie.

Asta, în primul rând pentru că doar patru judecători din cei șase care au fost de acord cu decizia, au fost de acord și cu motivarea. Ceilalți doi au făcut opinii concurente, în care au desființat practic decizia, arătând că nu e un conflict de natură constituțională între președinte și ministrul Justiției, ci unul între Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) și ministru.

Așa că președintele poate și este și obligat să ceară o clarificare. Presupunând că cei doi judecători își vor menține votul, decizia tot nu e general obligatorie, în sensul că nu se poate aplica și în alte cazuri decât cel al doamnei Kovesi, devreme ce doar patru din nouă au achiesat la ideea că procurorii sunt niște agenți guvernamentali asupra cărora un om politic (ministrul) are o mare autoritate. Dacă doriți detalii tehnice dați click aici.

Acestă acțiune implică totuși un oarecare risc, căci așa cum cei doi se pot răzgândi (foarte teoretic) în privința votului pe decizie, la fel se pot răzgândi și în privința motivării, iar situația s-ar putea și înrăutăți.

A doua cale de atac a președintelui este să ceară Curții să corecteze ceea ce pare a fi o eroare materială. Eu am dubii că e o eroare, părerea mea este că e un abuz (încă unul) dar doamna Marieta Avram, profesor doctor la Facultatea de Drept a Universității București a publicat o demonstrație fără cusur pe Juridice.ro (click aici pentru a citi toată demonstrația) în care arată că deciziile CCR în materia conflictului constituțional sunt doar definitive, nu și “general obligatorii”. A nu se înțelege de aici că deciziile în astfel de cazuri sunt frecții la picior de lemn, dar sintagma “general obligatorie” se găsește totuși în dispozitivul deciziei, ceea ce este o eroare, cel puțin.

Așadar președintele are loc de întors, din punct de vedere juridic, chiar dacă PSD-ul îl presează cu suspendarea iar canalele sale îl prezintă deja ca pe un infractor încălcător de constituții. Probabil săptămâna viitoare, înainte de orice suspendare va sesiza CCR cu una dintre aceste probleme, sau cu ambele. Am mari dubii că va obține altceva decât timp, de la această Curte Constituțională. Soluția nu e juridică, în acest caz, e politică și un om de stat trebuie să vadă în această dramatică situație o oportunitate – aceea de a schimba fundamental jocul, folosind răgazul acordat de acțiunea juridică în clarificarea dispozitivului deciziei CCR. Și-au dat pe față arama de ticăloși în armata lui Dragnea și judecătorii CCR, națiunea a văzut de ce sunt în stare, iar noi nu ne mai putem permite să mergem în acest fel mai departe. Pur și simplu nu ne permitem să avem altă constituție de câte ori se schimbă guvernarea, prin reinterpretări ale fiecărui articol, în funcție de ce-i convine celui aflat la guvernare.

S-a creat un val și e puternic. Asta arată sondajul realizat de IMAS și Europa FM. Națiunea este din nou trează, simte nedreptatea și e gata să reacționeze. Ba chiar, faptul că Iohannis are un grad de aprobabilitate mai mic decât al lui Kovesi îi arată președintelui și o altă presiune decât a PSD, una dinspre societate. La cât de speriați sunt pesediștii de referendum, mie mi-e clar că ei au măsurat deja asta în sondaje, dar le-au ținut secrete, ba poate au reușit să-l păcălească cumva și pe Iohannis acum un an, devreme ce a oprit procedura, după ce o declanșase. Acum președintele trebuie să cheme lumea la referendum, să ceară națiunii să se pronunțe pe câteva chestiuni esențiale și apoi să inițieze revizuirea Constituției. Nu, nu contează dacă această majoritate nu o va aproba. Numai să ignore ei încă un referendum și abia vor enerva lumea și mai mult, coalizând Opoziția sub o platformă electorală comună. Sigur, nu e obligatoriu ca domnul Iohannis să facă toate acestea. Profilul său indică altceva, dar…

Iaca planul, domnule Președinte! No, hai, c-avem treabă!