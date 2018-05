Alege-ți adversarii cu grijă! Firea cultivă un bușoi

Moise Guran

La început am crezut că mi se pare… Atacurile frecvente și țintite ale Gabrielei Firea la PNL București și la Cristian Bușoi (jur că am googălit ca să nu-i greșesc prenumele) au un efect benefic asupra acestuia, căci convertesc antipatia bucureștenilor pentru Firea și o canalizează către cel mai slab adversar cu putință pe care aceasta îl poate avea. E o strategie foarte deșteaptă și, să mă ierte doamna, dar eu cred că e prea inteligentă mișcarea ca să îi aparțină. Cu adevărat importantă ar fi fost însă propunerea lui Ilie Bolojan de a unifica Opoziția împotriva PSD. Dacă n-ar fi fost imediat subminată de idioții utili din PNL.

Trebuie că de la anunțul făcut de Cioloș privind depunerea actelor pentru înființarea unui nou partid și până acum s-au bulversat puțin sondajele interne și secrete ale partidelor. Cam de atunci a început și Firea să-l ridice pe Bușoi la rang de dușman de moarte deși, săracul de el, are o notorietate sub genunchiul broaștei. În fapt, singurele momente de glorie, sub reflectoare, ale domnului Bușoi, au fost înfrângerea ridicolă în fața lui Ludovic Orban, la alegerile din PNL, precum și o serie de tăvăleli călduțe de pe la Antena 3, unde s-a dus vesel și pe post de mână moartă o vreme, doar pentru a deveni sacul de box al Olguței Vasilescu și al altor greuceni din PSD.

În politică este esențial să-ți alegi cu grijă adversarii, iar Cristian Bușoi pare adversarul ideal, căci uite, și Firea vrea să se caftească cu el. E conștientă de faptul că nucleul dur al #rezistenților corporatiști ai Capitalei nu va avea nicio tragere de inimă să meargă la vot pentru un bușoi, așa că tot ceea ce trebuie să facă ea este să-i asigure o mai mare notorietate, să-l valideze ca adversar, în situația în care Opoziția chiar se va uni împotriva PSD.

Ludovic Orban pare a fi sesizat această tactică a doamnei Firea și a intrat el însuși în acest război, o dată pentru că una peste alta ceea ce face primărița este util pentru PNL, și a doua, că e păcat să se risipească pe Critian Bușoi chiar toată antipatia naturală a cetățenilor pentru doamna Firea.

Interesant că propunerea lui Ilie Bolojan (numărul doi în PNL) de a merge toată Opoziția unită în alegeri locale (cu candidați unici) a venit la vreo câteva săptămâni după ce Firea l-a declarat pe Bușoi dușman de moarte. Nu-l suspectez pe Bolojan de înțelegeri cu Firea. Primarul Oradei este poate cel mai serios politician al PNL, dar dacă aș fi în locul lui aș fi mai atent la scurgerile de informații dinspre propriul partid spre strategii PSD, căci Firea pare să fi anticipat această mișcare.

Pe de altă parte, Bolojan și-a subminat singur și fără să vrea propunerea. Imediat după aceea s-au auzit doar vocile înfierbântate ale unor exaltați precum Viorel Cataramă, numinu-l pe Cioloș impostor și proclamînd PNL ca fiind singura forță politică anti-psd care există în tot universul cunoscut. A trecut așa mult timp de la alegeri? Nu-s nici doi ani de când marele PNL nu a reușit să obțină decât 4% din voturile bucureștenilor (scor 12%, la o prezență de 33%).

Din nefericire pentru peneliști, strategii PSD au înțeles și știu să joace perfect idioții utili ai PNL, dar și spaima de dispariție a acestui partid istoric. Un cataramă nu poate înțelege cât de mult a contat în 2016, pentru alegerile generale, pierderea Capitalei. Vă mai amintiți apelul meu pentru Predoiu să se retragă? Ia recitiți-l aici! Nu s-a retras. Nu că n-ar fi vrut săracul, ci pentru că nu l-au lăsat toți bușoii și cataramele care cred că dacă ești sac de box pe la televiziunile pesediste te numești politician și chiar contezi.